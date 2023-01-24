Российские IT-компании усилили свое влияние в Индии

Российский IT-бизнес приступил к активной покупке юридических лиц и созданию совместных предприятий с компаниями в Индии. Целью является выход на индийский рынок госзаказа, сообщает «Коммерсант».

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Отмечается, что в прошлом году данная страна закрепила за собой статус крупнейшего нового рынка для IT-компаний России. Это связано с санкциями Запада. Среди компаний, которые числятся там, - «Геоскан», «Квантовые коммуникации», «Скаут», а также ассоциация технологических компаний ИТЭРА.

По словам источника газеты в отрасли, многие компании выходят в Индию «в режиме инкогнито», так как боятся попасть в санкционный список.

Согласно данным издания, российский разработчик систем распознавания лиц VisionLabs (принадлежит МТС) приобрел у НИС ГЛОНАСС их компанию NIS Glonass Private Limited в Индии, которая занималась системами мониторинга и управления городского транспорта.

В первой компании сообщили о необходимости реструктуризации, которая позволит получить доступ к госконтрактам в Индии. Отмечается, что власти этой страны требуют наличия опыта в выполнении госконтрактов.

Российские предприниматели стали больше интересоваться индийским рынком,подтверждают эксперты. В частности, это касается сферы IT.

По словам управляющего партнера ЭБР Александра Журавлева, за счет создания совместных предприятий с разными организационными формами и долями российские фирмы могут получить уже существующую сеть клиентов и схемы продвижения. Кроме того, они могут рассчитывать на то, что бюрократические барьеры снимутся, добавил он.