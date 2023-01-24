Pony Express обязали выплатить ₽31 млн по иску российской «дочки» Inditex

Почтовая служба Pony Express обязана выплатить по решению суда 30,9 млн рублей задолженности российской дочке испанского холдинга Inditex АО "Новая мода" (бывшая "Зара СНГ"), говорится во вторник в решении Арбитражного суда Москвы.

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"Взыскать с АО "Фрейт Линк" в пользу АО "Новая Мода" 30 917 909 рублей задолженности и 262 894 рублей пени, а также 200 000 рублей за расходы по оплате госпошлины", - отмечается в решении суда.

В июле прошлого года "Зара СНГ" заявила иск к курьерской службе с требованием выплатить 52,5 млн рублей долга. Эти деньги клиенты бренда отдавали наличными за товар при доставке курьером Pony Express, которая должна была потом передать их бренду. Суд удовлетворил иск частично, засчитав в погашение задолженности долг "Зары" перед почтой на 21,6 млн рублей.