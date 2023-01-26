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2 часа назад

IBM уволит тысячи человек

Lenta.ruиещё 1

Крупная компания International Business Machines Corp. (IBM) сократит около 1,5 процента своей глобальной рабочей силы вслед за многими другими технологическими компаниями, пишет Bloomberg.

IBM уволит тысячи человек
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Речь идет об увольнении 3900 человек, заявил финансовый директор компании Джеймс Кавано. Всего в IBM работает 260 тысяч человек. Это примерно на 22 000 меньше, чем было в 2021 году.

По итогам прошлого года компания увеличила выручку на шесть процентов (до 60,53 миллиарда долларов), что стало максимальным повышением с 2011 года. Прибыль IBM упала с 5,743 до 1,639 миллиарда долларов. Компания решила прекратить работу в России летом 2022 года. IT-гигант остановил все операции в стране и порекомендовал сотрудникам IBM по всему миру делать пожертвования Международному комитету Красного Креста.

По данным консалтинговой компании Challenger, Gray & Christmas Inc., наибольшее количество сокращений рабочих мест в 2022 году произошло в технологическом секторе — 97 171 за год, что на 649 процентов больше, чем в предыдущем году. О сокращениях сообщили в Google, Spotify, Microsoft, Amazon и другие.

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