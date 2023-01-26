IBM уволит тысячи человек

Крупная компания International Business Machines Corp. (IBM) сократит около 1,5 процента своей глобальной рабочей силы вслед за многими другими технологическими компаниями, пишет Bloomberg.

Речь идет об увольнении 3900 человек, заявил финансовый директор компании Джеймс Кавано. Всего в IBM работает 260 тысяч человек. Это примерно на 22 000 меньше, чем было в 2021 году.

По итогам прошлого года компания увеличила выручку на шесть процентов (до 60,53 миллиарда долларов), что стало максимальным повышением с 2011 года. Прибыль IBM упала с 5,743 до 1,639 миллиарда долларов. Компания решила прекратить работу в России летом 2022 года. IT-гигант остановил все операции в стране и порекомендовал сотрудникам IBM по всему миру делать пожертвования Международному комитету Красного Креста.