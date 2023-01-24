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1 час назад

Financial Times узнала, что США начали переманивать из Европы компании чистой энергетики

Газета.Ru

Экономические чиновники из нескольких штатов США начали активно переманивать европейские предприятия чистой энергетики, пишет во вторник газета Financial Times. Речь идет о компаниях, сосредоточенных на экологически чистых технологиях производства энергии.

США начали переманивать из Европы компании чистой энергетики
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Чиновники из Штатов пытаются привлечь эти компании значительными налоговыми льготами, сообщает газета. Как говорится в статье, делегации из Мичигана, Джорджии, Огайо и других штатов совершили поездку по Европе, «вооружившись подробностями о субсидиях». Их предлагает закон о климате, принятый администрацией президента США Джо Байдена в августе. В нем зафиксирован объем субсидий предприятиям чистой энергетики на сумму около $370 млрд. Закон вызвал острую критику в Брюсселе и обвинения в том, что Штаты занимаются дискриминацией Евросоюза.

«Я не думаю, что мы так активно набирали компании, как сейчас», — сказал газете директор по международному бизнесу JobsOhio Джастин Кочер.

За последние четыре месяца официальные лица штата Огайо встречались с компаниями, занимающимися экологически чистыми технологиями, в Германии, Италии и Бельгии, добавил он.

В компаниях Евросоюза, которые занимаются чистой энергетикой, подтвердили интерес со стороны США газете.

«Я был поражен многочисленными действиями правительств штатов, агентств по развитию бизнеса, государственных агентств по развитию бизнеса, которые изо всех сил пытались заманить нас», — отметил исполнительный директор Meyer Burger (производитель солнечных модулей) Гюнтер Эрфурт.

Исполнительный директор Экономического совета Большого Феникса в Аризоне Крис Камаччо в свою очередь отметил, что сейчас фактически «каждый штат» в Америке конкурирует за привлечение европейского бизнеса и надеется на успех.

«Мы работаем с рядом европейских компаний, занимающихся чистыми технологиями, которые встраиваются в свою модель, и ожидаем, что у них будет доступ к субсидиям», — рассказал он.

Компании,Джозеф Байден,Администрация США,ЕС,
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