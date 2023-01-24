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1 час назад

Стал известен новый гендиректор Michael Kors

Лера Букина

Седрик Вильмотт назначен генеральным директором Michael Kors. Об этом сообщает WWD.

Стал известен новый гендиректор Michael Kors
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Напомним, что Michael Kors принадлежит холдинговой компании Capri Holdings. В структуру также входят Jimmy Choo и Versace.

В прошлом году Вильмотт на протяжении девяти месяцев исполнял обязанности генерального директора Versace. Сейча он занимает пост главного операционного директора Versace. С 2008 по 2021 год Вильмотт возглавлял бизнес Michael Kors в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке.

Он начнет выполнять функции главного исполнительного директора Michael Kors весной - с 3 апреля.

Ранее «Известия», ссылаясь на двух источников на рынке консалтинга, сообщили, что американский бренд Michael Kors уходит из России — компания приостановила поставки своего товара в страну.

Как стало известно, продукцию Michael Kors перестали привозить и в обувную сеть «Рандеву» с 2022 года. Издание отметило, что в магазинах убрали вывеску над полками с товаром американского бренда и распродают остатки.

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