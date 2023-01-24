Стал известен новый гендиректор Michael Kors

Седрик Вильмотт назначен генеральным директором Michael Kors. Об этом сообщает WWD.
Напомним, что Michael Kors принадлежит холдинговой компании Capri Holdings. В структуру также входят Jimmy Choo и Versace.
В прошлом году Вильмотт на протяжении девяти месяцев исполнял обязанности генерального директора Versace. Сейча он занимает пост главного операционного директора Versace. С 2008 по 2021 год Вильмотт возглавлял бизнес Michael Kors в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке.
Он начнет выполнять функции главного исполнительного директора Michael Kors весной - с 3 апреля.
Ранее «Известия», ссылаясь на двух источников на рынке консалтинга, сообщили, что американский бренд Michael Kors уходит из России — компания приостановила поставки своего товара в страну.
Как стало известно, продукцию Michael Kors перестали привозить и в обувную сеть «Рандеву» с 2022 года. Издание отметило, что в магазинах убрали вывеску над полками с товаром американского бренда и распродают остатки.