Стал известен новый гендиректор Michael Kors

Седрик Вильмотт назначен генеральным директором Michael Kors. Об этом сообщает WWD.

Напомним, что Michael Kors принадлежит холдинговой компании Capri Holdings. В структуру также входят Jimmy Choo и Versace.

В прошлом году Вильмотт на протяжении девяти месяцев исполнял обязанности генерального директора Versace. Сейча он занимает пост главного операционного директора Versace. С 2008 по 2021 год Вильмотт возглавлял бизнес Michael Kors в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке.

Он начнет выполнять функции главного исполнительного директора Michael Kors весной - с 3 апреля.

Ранее «Известия», ссылаясь на двух источников на рынке консалтинга, сообщили, что американский бренд Michael Kors уходит из России — компания приостановила поставки своего товара в страну.