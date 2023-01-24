«Газпром» и Узбекистан подписали дорожную карту о сотрудничестве

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи в Кремле 28 ноября 2022 года обсудили создание "тройственного газового союза" с Узбекистаном. Тогда же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что на первом этапе речь идет о создании координационного механизма по инициативе российского президента. Позже стало известно, что речь идет о взаимодействии в переработке и поставках газа, в том числе на новые экспортные направления. Для этого необходимо развивать газовую инфраструктуру трех стран, в том числе речь может идти о создании более разветвленной газовой сети на территории России стоимостью в 260 млрд рублей.