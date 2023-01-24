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3 часа назад

"Газпром" и Узбекистан подписали дорожную карту о сотрудничестве в газовой сфере

ТАССиещё 1

Дорожную карту о развитии сотрудничества России и Узбекистана в газовой отрасли подписали глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов в ходе рабочей встречи, сообщил холдинг.

«Газпром» и Узбекистан подписали дорожную карту о сотрудничестве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Стороны рассмотрели актуальные и перспективные вопросы взаимодействия. На встрече Алексей Миллер и Журабек Мирзамахмудов подписали дорожную карту по сотрудничеству в газовой отрасли", - говорится в сообщении.

Ранее дорожная карта о сотрудничестве в газовой отрасли была подписана с Казахстаном.

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи в Кремле 28 ноября 2022 года обсудили создание "тройственного газового союза" с Узбекистаном. Тогда же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что на первом этапе речь идет о создании координационного механизма по инициативе российского президента. Позже стало известно, что речь идет о взаимодействии в переработке и поставках газа, в том числе на новые экспортные направления. Для этого необходимо развивать газовую инфраструктуру трех стран, в том числе речь может идти о создании более разветвленной газовой сети на территории России стоимостью в 260 млрд рублей.

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