KFC начала менять вывески в Москве

Сеть ресторанов быстрого питания KFC начала менять вывески ресторанов в Москве на Rostic's. Об этом сообщает РИА «Новости».

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На сегодняшний день вывески начали менять в ресторане на ВДНХ, при этом само заведение сейчас закрыто.

Во внешней пресс-службе KFC в России также заявили, что в данный момент выбирают новый логотип.

«Мы смотрим и выбираем из большого количества вариантов нового лого. Несколько идей-фаворитов мы решили зарегистрировать, отдельно защищаем свои интересы в разных вариантах написания названия "Ростикс". Финальный логотип будет известен в момент открытия», – рассказали там.

В конце октября американская компания Yum! Brands сообщила о заключении договора продажи около 70 ресторанов KFC ижевскому франчайзи «Смарт Сервис». Тогда стало известно, что рестораны откроются в России под брендом Rostic's. Согласно условиям договора, покупатель должен будет провести ребрендинг ресторанов на новую, отличную от первоначальной концепцию.