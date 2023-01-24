KFC начала менять вывески в Москве

Сеть ресторанов быстрого питания KFC начала менять вывески ресторанов в Москве на Rostic's. Об этом сообщает РИА «Новости».
На сегодняшний день вывески начали менять в ресторане на ВДНХ, при этом само заведение сейчас закрыто.
Во внешней пресс-службе KFC в России также заявили, что в данный момент выбирают новый логотип.
«Мы смотрим и выбираем из большого количества вариантов нового лого. Несколько идей-фаворитов мы решили зарегистрировать, отдельно защищаем свои интересы в разных вариантах написания названия "Ростикс". Финальный логотип будет известен в момент открытия», – рассказали там.
В конце октября американская компания Yum! Brands сообщила о заключении договора продажи около 70 ресторанов KFC ижевскому франчайзи «Смарт Сервис». Тогда стало известно, что рестораны откроются в России под брендом Rostic's. Согласно условиям договора, покупатель должен будет провести ребрендинг ресторанов на новую, отличную от первоначальной концепцию.
Ранее стало известно, что франчайзи KFC оказались недовольны сделкой по продаже российского бизнеса.