Walmart повысит минимальную зарплату сотрудников на 17%

С начала марта они будут получать от 14 до 19 долларов в час.

С начала марта они будут получать от 14 до 19 долларов в час. Об этом со ссылкой на заявление главного исполнительного директора компании Джона Фернера сообщает CNBC. Он подчеркнул, что прибавку к зарплате получат более 340 тысяч сотрудников магазинов розничной сети. Это чуть меньше четверти всего штата Walmart.