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55 минут назад

Walmart повысит минимальную зарплату сотрудников магазинов на 17%

Говорит Москва

С начала марта они будут получать от 14 до 19 долларов в час.

Walmart повысит минимальную зарплату сотрудников на 17%
Фото: Walmart Walmart

С начала марта они будут получать от 14 до 19 долларов в час. Об этом со ссылкой на заявление главного исполнительного директора компании Джона Фернера сообщает CNBC. Он подчеркнул, что прибавку к зарплате получат более 340 тысяч сотрудников магазинов розничной сети. Это чуть меньше четверти всего штата Walmart.

Отмечается, что многие ретейлеры в Соединённых Штатах сталкивается с нехваткой рабочей силы. В связи с этим руководство компаний поднимает зарплаты и принимает другие меры для привлечения и удержания сотрудников.

Компании,Wal-Mart Stores,
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