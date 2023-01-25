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4 часа назад

СМИ узнали о продаже сетью Decathlon бизнеса в России

Елена Прошина

Французский ритейлер спортивных товаров Decathlon намерен продать свои активы в России и уже приступил к поиску покупателя. Об этом пишет РБК со ссылкой на два источника в консалтинговых компаниях и два источника в крупных торговых сетях.

СМИ узнали о продаже сетью Decathlon бизнеса в России
Фото: ТАССТАСС

Как уточняют три источника, Decathlon планирует продать весь бизнес целиком, еще один собеседник издания указал, что ритейл выразил готовность продать свою недвижимость в России отдельно.

Как говорится на официальном сайте Decathlon, весной 2022 в России было 57 магазинов компании, сейчас их 28. Decathlon приостановил поставку товаров на российский рынок после начала боевых действий на территории Украины. Все магазины на территории РФ, включая интернет-магазин «Декатлон», закрылись. На российском сайте ритейлера отмечается, что закрытие магазинов носит временный характер. При этом в пресс-службе Decathlon отказались прокомментировать новость о продаже бизнеса в России.

Консалтинговая компания CORE.XP установила, что Decathlon в России владеет не менее 135 тыс. кв. м. коммерческой недвижимости. Основная часть — отдельно стоящие гипермаркеты, всего 20 зданий. Также Decathlon принадлежат складские и офисные помещения и незастроенные земельные участки.

Компании,
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