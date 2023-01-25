СМИ узнали о продаже сетью Decathlon бизнеса в России

Французский ритейлер спортивных товаров Decathlon намерен продать свои активы в России и уже приступил к поиску покупателя. Об этом пишет РБК со ссылкой на два источника в консалтинговых компаниях и два источника в крупных торговых сетях.

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Как уточняют три источника, Decathlon планирует продать весь бизнес целиком, еще один собеседник издания указал, что ритейл выразил готовность продать свою недвижимость в России отдельно.

Как говорится на официальном сайте Decathlon, весной 2022 в России было 57 магазинов компании, сейчас их 28. Decathlon приостановил поставку товаров на российский рынок после начала боевых действий на территории Украины. Все магазины на территории РФ, включая интернет-магазин «Декатлон», закрылись. На российском сайте ритейлера отмечается, что закрытие магазинов носит временный характер. При этом в пресс-службе Decathlon отказались прокомментировать новость о продаже бизнеса в России.