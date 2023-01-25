Продажи рекламы на радио выросли на 5–10% за 2022 год

Объёмы продаж рекламы на радио в 2022 году выросли на 5 10%. Улучшить результат помогли инвестиции от девелоперов и государства, а уход иностранных брендов на сегменте практически не сказался, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные участников рынка.

По оценке OMD OM Group , рынок в целом увеличился на 5% к 2021 году, на 30% — к 2020 году, но пока не достиг уровня 2019 года. На сегменте отразился уход из РФ только крупных автопроизводителей — эта категория была ранее одним из лидеров по инвестициям в радио, уточнили в компании.

В Group4Media говорят о росте на 7%, до 15 млрд руб. Его связывают с активностью рекламодателей из категории недвижимости, продуктов питания и медицинских сервисов. Поддержку сегменту также оказала реклама госпрограммы «Национальные приоритеты», уточнили в компании.

В OKKAM (ex dentsu Russia) также оценивают рост к 2021 году на уровне 5 10%, в АДВ — на уровне 8%. В NMi Group отметили появление на радио новых небольших рекламодателей из категории «красота и здоровье», которые ранее размещались в соцсетях, а в 2022 году искали новые площадки.

Собеседник издания на рынке радио отмечает, что доходы музыкальных станций росли, а информационных — падали, поскольку рекламодатели не хотели «стоять рядом с негативной повесткой». Так, о росте рекламных доходов заявили в «Газпром-медиа» («ГПМ Радио», «Детское радио» и другие) и в «Русской медиагруппе» («Русское радио», «Хит FM» и другие). В последней уточнили, что в структуре доходов среди топ-50 рекламодателей в 2021 году иностранные бренды занимали 27%, в 2022 году — 11%.