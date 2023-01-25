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3 часа назад

Microsoft отчиталась о потере денег в 2022 году

Газета.Ruиещё 1

Microsoft опубликовала финансовый отчет за второй квартал фискального 2023 года (по факту закончился 31 декабря 2022 года), из которого следует, что в отношении год к году доход корпорации от продаж Windows снизился на 39%. Об этом сообщает CNBC.

Microsoft отчиталась о потере денег в 2022 году
Фото: Газета.ruГазета.ru

Общая выручка компании достигла отметки $52,7 млрд, что на 2% больше прошлогоднего результата. При этом чистая прибыль, наоборот, снизилась на 12% до $16,4 млрд.

Наибольший рост (30%) показало подразделение выделенных облачных серверов Azure. На 13% вырос доход от лицензий на систему управления для промышленных и корпоративных предприятий Dynamics. Прибыль от продуктов Microsoft Office и соцсети LinkedIn выросла на 7% и 10% соответственно.

Сильнее всего (на 39%) просели продажи OEM-лицензий Windows для производителей ПК и ноутбуков. В компании связывают это с общим кризисом на рынке. С такой же разницей квартал закончило подразделение аппаратных продуктов Surface. Доход от игрового подразделения Microsoft тоже упал — на 13%. Корпорация объяснила это слабой линейкой игр, выходивших в обозначенном периоде.

Ранее «Газета.Ru» писала о том, что в Microsoft разработали нейросеть, способную создавать 3D-аватары людей по фотографии.

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