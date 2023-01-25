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3 часа назад

Polymetal заявил о возможной перерегистрации в Казахстане

Лера Букина

Polymetal Int (объединяет активы АО «Полиметалл») задумалась об изменении страны регистрации на дружественную юрисдикцию. В данном случае рассматривается Казахстан, говорится в сообщении компании.

Polymetal заявил о возможной перерегистрации в Казахстане
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА), финансовый хаб в Астане (Республика Казахстан), является предпочтительной юрисдикцией», — указано в заявлении.

Отмечается, что такой шаг позволит разблокировать возможность совершать дальнейшие корпоративные действия.

Polymetal Int зарегистрирована на острове Джерси. Она является одним из лидеров по добыче драгоценных металлов с активами в России и Казахстане. Компания владеет десятью действующими месторождениями золота и серебра, а также высококлассным портфелем проектов развития.

Polymetal Int включена в топ-10 крупнейших золотодобывающих компаний мира. Торговля акциями компании осуществляется на Лондонской и Московской фондовых биржах, а также на бирже Международного финансового центра «Астана» — Astana International Exchange (Казахстан).

Как стало известно, Polymetal прогнозирует на 2023 год денежные затраты (TCC) в диапазоне $950-1000, суммарные денежные затраты (AISC) - $1300-1400 на унцию золотого эквивалента.

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