Legrand покидает российский рынок

Французская компания Legrand, производитель продукции электротехнического назначения, сообщила об уходе с российского рынка. Заявление опубликовано на официальном сайте.

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В компании пояснили, что на фоне международной повестки Legrand приняла решение завершить свой бизнес в России.

Уточняется, что в настоящее время руководство компании рассматривает возможности передачи российского подразделения в руки новых владельцев.

В 2022 году только 1,5% продаж Legrand пришлось на Россию, подчеркнули в пресс-службе. Вместе с тем, из-за решения покинуть российский рынок компания ожидает обесценивание активов на сумму €150 млн.

В пресс-релизе отмечается, что это не повлияет на ее скорректированную операционную прибыль.

Напомним, что производство французской компании в России сосредоточено на трех производственных площадках в Ульяновске. Ей принадлежат завод АО «Контактор», филиал ООО «Легран Ульяновский», а также производственные линии в поселке Чуфарово.