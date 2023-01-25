International Paper продаст свою долю в "Илиме" российским партнерам

Американская International Paper намерена продать свою долю в 50% в группе "Илим" российским партнерам. Сумма сделки составит 484 млн долларов, следует из сообщения компании.

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Сделка еще должна получить одобрение регулирующих органов, пояснили в International Paper. При этом в компании не стали уточнять, каким именно партнерам будет продана ее доля.

Стоимость "Илим" оценивается примерно в 3,5 млрд долларов. В стоимости учтен чистый долг в размере $2,45 млрд, следует из сообщения.

International Paper - крупнейшая в мире целлюлозно-бумажная компания, специализирующуюся на выпуске упаковки из гофрированного картона, а также целлюлозы для подгузников, бумажных салфеток и других товаров личной гигиены. Ее штаб-квартира находится в Мемфисе (США).

"Илим" - одна из крупнейших компаний целлюлозно-бумажной промышленности в России. Большая часть ее продукции поставляется на экспорт. Производственные мощности компании находятся в Архангельской, Иркутской, Ленинградской и Московской областях.