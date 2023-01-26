Уход Ingenico: Что изменится после ухода крупнейшего производителя банковских терминалов

Безналичные платежи стали неотъемлемой частью нашей жизни. Устройства, помогающие осуществлять их, называется POS-терминалами. Они выполняют множество функций.

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Как стало накануне известно, компания Ingenico, являющаяся крупнейшим производителем терминалов для приема карт к оплате, может покинуть российский рынок. «Комсомольская правда» разбиралась, стоит ли ждать последствий после ухода данной фирмы из страны.

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Издание обратилось в головной офис компании Ingenico для получения комментариев по данному вопросу, однако пока ответа не получило. Партнеры компании также не ответили на запросы газеты. Однако информация была подтверждена компанией INPAS, деятельность которой связана с продажей и обслуживанием систем безналичных платежей. По словам ее генерального директора Ильи Коробова, новость о сворачивании бизнеса в стране можно назвать ожидаемой. По его данным, принципиальное решение об этом приняли еще в 2022 году. Руководство искало оптимальное решение для клиентов компании, добавил собеседник. Он отметил, что в стране, вероятно, не будет офиса фирмы. Работа по ремонту аппаратов, как уточнил Коробов, была передана партнерам.

Специалист не прогнозирует коллапса в связи с возможным уходом Ingenico.

«Сказать, что надвигается какая-то катастрофа нельзя. Во-первых, терминалы Ingenico не перестанут работать. То есть в марте не нужно будет срочно закупать новые аппараты. Заменять их можно будет постепенно по мере выхода из строя», - заявил эксперт.

Он также указал на наличие большого числа альтернативных поставщиков. По словам Коробова, Ingenico является крупным производителем, но одним из многих.

Однако, как заявил собеседник, может возникнуть проблема с обеспечением безопасности денежных переводов в том случае, если престанет поддерживаться программное обеспечение терминалов Ingenico. Это связано с тем, что они не работают на стороннем ПО.

Специалист также подчеркнул, что Ingenico будет трудно вернуться на российский рынок после ухода из страны. Он усомнился в том, что российские банки захотят сотрудничать с фирмой в будущем. Как уточнил коробов, гарантии того, что компания не покинет Россию через пару лет, нет.

Согласно данным INPAS, в общей сложности в России в активной эксплуатации находится порядка 3,7 млн POS-терминалов. Доля терминалов Ingenico оценивается в 40-50%.