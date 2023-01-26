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1 час назад

Назван возможный покупатель бизнеса Decathlon в России

Лера Букина

Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин назвал группу компаний «Спортмастер» потенциальным покупателем площадок французской Decathlon, передают «Известия».

Благодаря данной сделке «Спортмастер» смог бы выйти в новый формат, отметил собеседник. Кроме того, по его словам, такая покупка является возможностью забрать сегмент, команду и быстро масштабироваться.

Среди других претендентов — крупные банки, российские и иностранные фонды, в частности арабские и китайские.

Компания Decathlon продает товары для различных видов спорта. Она объявила о приостановке работы в России весной прошлого года. Летом стало известно, что фирма закрывает часть торговых точек. В январе текущего года СМИ сообщили о поиске ретейлером покупателя на свои активы в России.

Ранее РБК, ссылаясь на статистические данные Центра стратегических разработок (ЦСР), сообщил, что большая часть подразделений зарубежных компаний, которая после ухода с российского рынка из-за международных санкций была вынуждена передать бизнес местному менеджменту, официально возобновила свою деятельность к осени 2022 года.

Раскрыты потери зарубежных компаний после ухода из России

В конце декабря сообщалось, что, по данным опроса, проведенного консалтинговой компанией «Яков и партнеры», большинство российских компаний выразили надежду на улучшение дел в течение полугода или сохранение текущих позиций.

Компании,
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