Чешский Raiffeisen прекратит денежные переводы в РФ

С 15 февраля чешская дочерняя компания австрийского банка Raiffeisen прекращает денежные переводы в Россию и Белоруссию. Об этом банк сообщает в пресс-релизе на своем сайте.

Мера коснется только исходящих переводов. В то же время банк продолжит принимать входящие платежи, если они не будут противоречить действующему санкционному регламенту и санкционной политике организации.

Банк решил пойти на такой шаг в условиях ужесточения санкционных мер в отношении России.

«До сих пор платежи отслеживались, и оценивалось их соответствие действующим санкционным нормам, но в связи с развитием ситуации на Украине и после дальнейшего ужесточения мер банк принял решение прекратить их осуществление», — указано в сообщении.

Аналогичные меры банк в течение длительного времени применяет в отношении Ирана, Афганистана, Судана и Сирии. Также эмбарго распространяется на платежи, связанные с Крымом, Донецкой и Луганской народными республиками, Запорожской и Херсонской областями.