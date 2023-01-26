С целью предотвращения случаев продажи просроченной продукции власти России проведут эксперимент по внедрению специальной системы. Она исключит техническую возможность продажи таких товаров. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Соответствующая система будет внедрена правительством со следующего месяца. Также она позволит исключить возможность продажи незаконно введенной в оборот табачной продукции.

Для участия в эксперименте отобрали отдельные виды молочной продукции, в том числе предназначенную для детей, бутилированную питьевую и минеральную воду, пиво и некоторые слабоалкогольные напитки. Продукцию будут отслеживать с помощью средств маркировки системы «Честный знак».

Среди табачной и никотинсодержащей продукции для эксперимента отобрали курительный, жевательный и нюхательный табак, табак для кальяна, курительные смеси для кальяна, которые не содержат табака, а также электронные системы нагревания табака.

Власти хотят добиться отработки механизма обмена сведениями о маркированной продукции между торговыми точками и информационной системой мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке.

При успешном прохождении эксперимента в скором времени кассовые аппараты со специальным программным обеспечением начнут блокировать продукцию с истекшим сроком годности. Это же касается товаров, которые незаконно были введены в оборот.

Эксперимент будет проходить на добровольной основе.