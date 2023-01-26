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5 часов назад

В ЕС могут начать расследование против Microsoft

Investing.com Россия

Еврокомиссия собирается начать антимонопольное расследование против Microsoft, связанное с ее корпоративным мессенджером и сервисом видеосвязи Microsoft Teams. Об этом в среду, 25 января, написало издание Politico со ссылкой на неназванные источники.

В ЕС могут начать расследование против Microsoft
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По их данным, расследование связано с жалобой, поданной другим корпоративным мессенджером — Slack — еще в 2020 году. Slack обвинил Microsoft в злоупотреблении доминирующим положением на рынке и навязывании своим бизнес-клиентам собственного сервиса Teams.

Речь шла о том, что Microsoft привязала его к пакету Office 365 и продает их как единый продукт. Теперь, по данным источников Politico, Еврокомиссия собирается ускорить изучение этого вопроса и уже готовит отправку Microsoft уведомления о претензиях — это будет означать начало официального расследования.

В Еврокомиссии отметили, что продолжают изучать эту жалобу. В Microsoft эту ситуацию пока никак не прокомментировали.

Компании,Еврокомиссия,Microsoft,ЕС,
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