В ЕС могут начать расследование против Microsoft

Еврокомиссия собирается начать антимонопольное расследование против Microsoft, связанное с ее корпоративным мессенджером и сервисом видеосвязи Microsoft Teams. Об этом в среду, 25 января, написало издание Politico со ссылкой на неназванные источники.

По их данным, расследование связано с жалобой, поданной другим корпоративным мессенджером — Slack — еще в 2020 году. Slack обвинил Microsoft в злоупотреблении доминирующим положением на рынке и навязывании своим бизнес-клиентам собственного сервиса Teams.

Речь шла о том, что Microsoft привязала его к пакету Office 365 и продает их как единый продукт. Теперь, по данным источников Politico, Еврокомиссия собирается ускорить изучение этого вопроса и уже готовит отправку Microsoft уведомления о претензиях — это будет означать начало официального расследования.