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31 минуту назад

"Известия" сообщили, что "Спортмастер" отказался от покупки магазинов Decathlon в России

Газета.Ruиещё 1

Французская компания Decathlon предложила руководству сети спортивных товаров «Спортмастер» прибрести свои площадки BlueBox (магазины, оформленные в синих тонах), но российский ритейлер отказался от сделки. Об этом написала газета «Известия» со ссылкой на сообщение представителя «Спортмастера».

«Во-первых, наши магазины расположены близко друг к другу, что невыгодно для нас. Во-вторых, здания французской компании находятся не в торговых центрах, а около них. По нашему мнению, люди делают покупки, не выходя из ТЦ, покупатели редко идут за его границы и заходят в близлежащие точки», — отметил он.

Как уточнил собеседник издания, в компании подсчитали, что количество точек, которое «Спортмастер» развивает сейчас, полностью покрывает потребности потребителей в спортивных товарах. В компании отметили отсутствие экономического эффекта от появления новых торговых площадок сети.

Представитель «Спортмастера» выразил мнение, согласно которому покупкой активов Decathlon может заинтересоваться французский бренд «Ашан», поскольку площадки BlueBox в некоторых локациях находятся рядом с магазинами этой сети.

На этой неделе издание РБК со ссылкой на сообщение источников написало, что французский продавец товаров для спорта Decathlon начал поиск покупателя на свои активы в России.

Компании,Ашан,
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