«Во-первых, наши магазины расположены близко друг к другу, что невыгодно для нас. Во-вторых, здания французской компании находятся не в торговых центрах, а около них. По нашему мнению, люди делают покупки, не выходя из ТЦ, покупатели редко идут за его границы и заходят в близлежащие точки», — отметил он.