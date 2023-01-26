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4 часа назад

Чешский Raiffeisenbank прекратит переводы в Россию и Белоруссию

Лера Букина

Raiffeisenbank анонсировал прекращение с 15 февраля переводов денежных средств в Россию и Белоруссию в соответствии с западными рестрикциями. Соответствующая информация появилась на сайте кредитной организации.

Чешский Raiffeisen прекратит денежные переводы в РФ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Raiffeisenbank разослал сегодня (26 января) своим клиентам сообщение о том, что с 15 февраля 2023 года он перестает принимать переводы средств в Россию и Белоруссию», — подчеркивается в сообщении.

Как указали в банке, такого рода операции проверяли на соответствие санкционным предписаниям. Однако, как уточняется, кредитная организация решила прибегнуть к полной остановке переводов.

Вместе с тем она пояснила, что входящие переводы, которые не противоречат ограничениям, принимать будут.

Запрет на входящие и исходящие платежи распространяется также на Крым, ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области.

Весной прошлого года руководство австрийского RBI (Raiffeisen Bank International), «дочкой» которого является российский Райффайзенбанк, не исключило «тщательно продуманного» ухода с российского рынка. Издание Forbes, ссылаясь на пресс-службу российского Райффайзенбанка, сообщало, что банк намерен продолжить работу в стране независимо от формата участия RBI в его капитале.

Райффайзенбанк ответил на требование Киева уйти из РФ

Накануне Райффайзенбанк анонсировал прекращение приема долларов и евро в своих банкоматах с 1 февраля. Данный шаг пресс-служба объяснила изменением потребностей клиентов.

Компании,Райффайзенбанк Австрия,
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