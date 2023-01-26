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1 час назад

Стали известны убытки Mastercard из-за приостановки деятельности в России

Елена Прошина

Международная платежная система Mastercard озвучила свои убытки за 2022 год. Об этом сообщает РИА «Новости».

Раскрыты убытки Mastercard из-за приостановки деятельности в РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно финансовой отчётности компании, Mastercard потеряла 30 миллионов долларов из-за приостановки деятельности в России.

«Убыток до налогообложения за весь 2022 год в 30 миллионов долларов США был напрямую связан с введёнными санкциями и приостановкой нашей деятельности в РФ», – сообщили в компании.

При этом общий убыток от деятельности в России Mastercard оценивает в 67 миллионов долларов. Уточняется, что по большей части убытки были связаны с дополнительными расходами на персонал. Но если учесть выгоду в 37 миллионов долларов, которую компания получила из-за меньших выплат российским клиентам, то итоговый убыток Mastercard до налогообложения составил 30 миллионов долларов.

Ранее стало известно, сколько потеряла NVIDIA после ухода из России.

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