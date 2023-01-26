Раскрыты убытки Mastercard из-за приостановки деятельности в РФ

«Убыток до налогообложения за весь 2022 год в 30 миллионов долларов США был напрямую связан с введёнными санкциями и приостановкой нашей деятельности в РФ», – сообщили в компании.

При этом общий убыток от деятельности в России Mastercard оценивает в 67 миллионов долларов. Уточняется, что по большей части убытки были связаны с дополнительными расходами на персонал. Но если учесть выгоду в 37 миллионов долларов, которую компания получила из-за меньших выплат российским клиентам, то итоговый убыток Mastercard до налогообложения составил 30 миллионов долларов.