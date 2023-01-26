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1 час назад

Путин разрешил российскому банку выкупить связанный с IKEA банк

Lenta.ruиещё 1

Президент России Владимир Путин выдал специальное разрешение на покупку акционерным обществом «Кредит Европа банк» 100 процентов в уставном капитале «Икано банка», связанном с IKEA. Соответствующее распоряжение опубликовано в четверг, 26 января, на официальном портале правовой информации.

Путин разрешил российскому банку выкупить связанный с IKEA банк
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно документу, российскому акционерному обществу «Кредит Европа банк» разрешено совершение сделки по приобретению 100 процентов долей в уставном капитале ООО «Икано банк», принадлежащих «Сайрус Холдинг Би. Ви (CIRUS Holding B.V.)».

В октябре 2022-го «Икано банк» предупредил о прекращения действия его карт в России до конца года.

Банк был основан группой Ikano (Люксембург) и Credit Europe Bank N.V. (Нидерланды), группа имеет общих акционеров со шведской IKEA. В России с 2006 года кредитная организация предлагала продукты для покупателей этой сети, а также торговых центров МЕГА.

В июне прошлого года «Коммерсантъ» сообщал, что «Кредит Европа банк» может стать новым владельцем «Икано банка». По итогам прошлого года банк был убыточен — 327,9 миллиона рублей. Кредитование клиентов магазинов было его основной целью. IKEA приняла решение прекратить полноценную работу в России еще в начале марта.

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