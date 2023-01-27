Кабмин отправил на доработку сделку по продаже «Вымпелкома»

Правительство России отправило на доработку сделку по продаже компанией Veon оператора связи "Вымпелком", работающего в России под брендом "Билайн", российскому менеджменту. Об этом сообщил ТАСС источник, знакомый с ходом рассмотрения сделки.
"Правительство отправило на доработку сделку по "Вымпелкому", дата следующего заседания правкомиссии (по иностранным инвестициям - прим. ТАСС) пока не определена", - сказал источник.
Источник уточнил, что ни о каком "отказе" в совершении сделки речь не идет.
"Обсуждаются пожелания Минфина для согласования правкомиссии", - добавил собеседник.
Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что Минфин, Минэкономики и ЦБ выступили против сделки по продаже "Вымпелкома" холдингом Veon российскому топ-менеджменту оператора в ее текущем виде. По данным газеты, схема не устроила и держателей еврооблигаций Veon, которые уже пытались приостановить процесс через суд. Также, по информации издания, уже начались переговоры о перепродаже "Вымпелкома".
Телекоммуникационный холдинг Veon 2 ноября 2022 года объявил о проведении конкурентного процесса продажи входящей в группу российской компании "Вымпелком". После объявления о продаже в пресс-службе "Билайна" рассказали ТАСС, что компания надеется сохранить свою стратегию развития после завершения сделки. Позднее основатель корпорации АФК "Система" Владимир Евтушенко заявил журналистам, что корпорация не планирует покупать "Билайн".
В конце ноября прошлого года стало известно, что топ-менеджмент "Билайна" во главе с генеральным директором Александром Торбаховым заключил соглашение о выкупе "Вымпелкома" у нидерландского телекоммуникационного холдинга Veon. В соответствии с соглашением, Veon должен выручить от продажи актива 130 млрд рублей, и, как ожидалось, сделка будет завершена не позднее 1 июня 2023 года. Тогда же сообщалось, что Сбербанк может прокредитовать сделку.
Глава Минцифры РФ Максут Шадаев сообщил 19 января 2023 года, что министерство внесет материалы по продаже сотового оператора "Вымпелком" холдингом Veon российскому менеджменту на рассмотрение правкомиссии по иностранным инвестициям.