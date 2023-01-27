Кабмин отправил на доработку сделку по продаже «Вымпелкома»

Правительство России отправило на доработку сделку по продаже компанией Veon оператора связи "Вымпелком", работающего в России под брендом "Билайн", российскому менеджменту. Об этом сообщил ТАСС источник, знакомый с ходом рассмотрения сделки.

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"Правительство отправило на доработку сделку по "Вымпелкому", дата следующего заседания правкомиссии (по иностранным инвестициям - прим. ТАСС) пока не определена", - сказал источник.

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Источник уточнил, что ни о каком "отказе" в совершении сделки речь не идет.

"Обсуждаются пожелания Минфина для согласования правкомиссии", - добавил собеседник.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что Минфин, Минэкономики и ЦБ выступили против сделки по продаже "Вымпелкома" холдингом Veon российскому топ-менеджменту оператора в ее текущем виде. По данным газеты, схема не устроила и держателей еврооблигаций Veon, которые уже пытались приостановить процесс через суд. Также, по информации издания, уже начались переговоры о перепродаже "Вымпелкома".

История сделки

Телекоммуникационный холдинг Veon 2 ноября 2022 года объявил о проведении конкурентного процесса продажи входящей в группу российской компании "Вымпелком". После объявления о продаже в пресс-службе "Билайна" рассказали ТАСС, что компания надеется сохранить свою стратегию развития после завершения сделки. Позднее основатель корпорации АФК "Система" Владимир Евтушенко заявил журналистам, что корпорация не планирует покупать "Билайн".

В конце ноября прошлого года стало известно, что топ-менеджмент "Билайна" во главе с генеральным директором Александром Торбаховым заключил соглашение о выкупе "Вымпелкома" у нидерландского телекоммуникационного холдинга Veon. В соответствии с соглашением, Veon должен выручить от продажи актива 130 млрд рублей, и, как ожидалось, сделка будет завершена не позднее 1 июня 2023 года. Тогда же сообщалось, что Сбербанк может прокредитовать сделку.