Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+2° в 
USD 69.13EUR 75.33
Войти в почту
2 часа назад

Reuters: Shell может выйти из бизнесов в Великобритании, Германии и Нидерландах

Газета.Ruиещё 2

Британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell может выйти из розничных предприятий по продаже электроэнергии в Великобритании, Германии и Нидерландах. Сейчас Shell рассматривает такую возможность, пишет агентство Reuters со ссылкой на сообщение компании.

Shell задумалась о выходе из бизнесов в трех странах
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как говорится в статье, Shell приступила к стратегическому обзору этих трех предприятий. Не исключено, что этот процесс займет несколько месяцев. Точные сроки принятия решения не озвучиваются.

Как следует из статьи, в прошлом году поставщики энергии из стран Европы столкнулись с резкими скачками оптовых цен. Из-за этого Shell инвестировала в свой розничный бизнес в Британии по продаже электроэнергии порядка $1,5 млрд. Целью Shell было помочь британской компании справиться с этими скачками цен, которые привели к «краху нескольких конкурирующих британских коммунальных предприятий».

Как ранее сообщала «Газета.Ru», Shell ожидает в 2022 году получить приблизительно $2,4 млрд убытков из-за введения в Великобритании и Евросоюзе налогов на сверхприбыль энергетических компаний.

В феврале прошлого года Shell объявила о решении выйти из всех нефтегазовых проектов в России.

Компании,Shell,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители