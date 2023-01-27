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1 час назад

Uniqlo отказалась комментировать информацию о судьбе своих магазинов в РФ

Лера Букина

Японская компания First Retailing, владеющая брендом одежды Uniqlo, воздержалась от комментариев относительно планов по развитию бизнеса в стране, которые ранее озвучили СМИ. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Uniqlo отказалась комментировать информацию о судьбе своих магазинов в РФ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В минувший понедельник «Известия» сообщили, что данная марка освободит до начала февраля часть своих площадок в ТЦ в России. Отмечалось, что она оставит на территории страны всего пять торговых точек.

Представитель компании подчеркнула, что информация не является сообщением самой фирмы.

Кроме того, собеседнице задали вопрос, действительно ли в настоящее время Uniqlo нечего объявить по поводу дальнейшей судьбы ее магазинов в России.

«Относительно перспектив бизнеса в России вы поняли правильно», - заявила представитель компании.

Весной прошлого года глава компании Fast Retailing Тадаси Янаи заявил, что бренд Uniqlo продолжит функционировать в России. Он отметил, что одежда относится к предметам жизненной необходимости. Через несколько дней после данного заявления было объявлено о о приостановке деятельности в стране. Затем товары бренда стали появляться на маркетплейсе Ozon.

Ранее ТАСС, ссылаясь на данные аналитиков Teikoku Databank, сообщило, что в 2022 году российский рынок покинули 11 процентов японских компаний. Отмечалось, что в сентябре и октябре процесс их ухода ускорился. К 25 октября из 168 японских компаний, работавших в РФ, об окончательном уходе из страны объявили 18.

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