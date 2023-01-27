Uniqlo отказалась комментировать информацию о судьбе своих магазинов в РФ

Японская компания First Retailing, владеющая брендом одежды Uniqlo, воздержалась от комментариев относительно планов по развитию бизнеса в стране, которые ранее озвучили СМИ. Об этом сообщает агентство «Прайм».

В минувший понедельник «Известия» сообщили, что данная марка освободит до начала февраля часть своих площадок в ТЦ в России. Отмечалось, что она оставит на территории страны всего пять торговых точек.

Представитель компании подчеркнула, что информация не является сообщением самой фирмы.

Кроме того, собеседнице задали вопрос, действительно ли в настоящее время Uniqlo нечего объявить по поводу дальнейшей судьбы ее магазинов в России.

«Относительно перспектив бизнеса в России вы поняли правильно», - заявила представитель компании.

Весной прошлого года глава компании Fast Retailing Тадаси Янаи заявил, что бренд Uniqlo продолжит функционировать в России. Он отметил, что одежда относится к предметам жизненной необходимости. Через несколько дней после данного заявления было объявлено о о приостановке деятельности в стране. Затем товары бренда стали появляться на маркетплейсе Ozon.