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1 час назад

Times: выходец из России стал крупнейшим налогоплательщиком Великобритании в 2022 году

ТАСС

Основатель трейдинговой компании XTX Markets Александр Герко, родившийся и получивший образование в России, по итогам 2022 года стал крупнейшим налогоплательщиком Великобритании. Он занимает первую строчку в ежегодном налоговом рейтинге, опубликованном в пятницу газетой The Times.

Выходец из России стал крупнейшим налогоплательщиком Британии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как указывает издание, за год Герко заплатил налогов на £487,4 млн (больше $600 млн по текущему курсу). На своей странице в Twitter трейдер, состояние которого оценивается в £2 млрд ($2,5 млрд), написал, что "очень рад платить кучу налогов".

Герко - доктор математических наук, выпускник МГУ имени М. В. Ломоносова и Российской экономической школы (РЭШ), получил британский паспорт в 2016 году. В декабре 2022 года он сообщил, что завершил начатый в 2020 году процесс выхода из российского гражданства.

Второе место в рейтинге занимают совладельцы букмекерской компании Bet365 Дениз, Джон и Питер Коутс, перечислившие в британский бюджет £460 млн ($570 млн) налогов. До этого Дениз Коутс и члены ее семьи три года возглавляли рейтинг, однако в 2022 году прибыль компании значительно упала. На третьем месте - британский миллиардер Стивен Рубин, владелец компании Pentland Group, которой среди прочих принадлежат спортивные бренды Berghaus, Kickers и Speedo, а также сеть магазинов JD Sports. Налоговые отчисление Рубина в 2022 году достигли £392 млн ($485 млн).

52-е место в рейтинге занимает певец Стинг, которому пришлось передать в британскую казну £25 млн ($31 млн), а на 81-м месте - писательница Джоан Роулинг, за год заплатившая налогов на £15 млн ($18,6 млн).

В общей сложности налоговые отчисления тех, кто оказался в первой десятке рейтинга, составляют £2,33 млрд ($2,89 млрд), а всех 100 его участников - £5,18 млрд ($6,41 млрд). В рейтинге The Times учитывается уплаченный корпоративный налог, налог на дивиденды, налог на прирост капитала, подоходный налог, налоги на заработную плату, а также пошлины.

Компании,Джон Коутс,Гордон Самнер,Джоан Роулинг,МГУ,
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