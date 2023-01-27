ЦБ: российские банки сохранили устойчивость

Банки России сохранили устойчивость, несмотря на непростой 2022 год.
Об этом заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ России Александр Данилов.
Он отметил, что 2022 год выдался «непростым, тяжёлым», однако риски, которые виделись экономистам в начале года, не реализовались полноценно.
«Более того, банки не только не сократили объёмы бизнеса, но и нарастили кредитные портфели, сохранили финансовую устойчивость, что важно», — цитирует его ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам заявил, что 2022 год выдался для страны очень сложным.
Путин также отметил, что нельзя ни преувеличивать, ни преуменьшать риски в экономике, которые существуют в 2023 году.