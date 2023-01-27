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58 минут назад

ЦБ: российские банки сохранили устойчивость, несмотря на непростой год

RT на русском

Банки России сохранили устойчивость, несмотря на непростой 2022 год.

ЦБ: российские банки сохранили устойчивость
Фото: ТАССТАСС

Об этом заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ России Александр Данилов.

Он отметил, что 2022 год выдался «непростым, тяжёлым», однако риски, которые виделись экономистам в начале года, не реализовались полноценно.

«Более того, банки не только не сократили объёмы бизнеса, но и нарастили кредитные портфели, сохранили финансовую устойчивость, что важно», — цитирует его ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам заявил, что 2022 год выдался для страны очень сложным.

Путин также отметил, что нельзя ни преувеличивать, ни преуменьшать риски в экономике, которые существуют в 2023 году.

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