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2 часа назад

Самым крупным налогоплательщиком Британии оказался выходец из России

Мария Иванова

Уроженец Москвы, миллиардер Александр Герко возглавил список крупнейших налогоплательщиков Британии, составленный Sunday Times. По данным издания, за год бизнесмен внес в британский бюджет 487 млн фунтов стерлингов (примерно 602,8 миллиона долларов).

Самым крупным налогоплательщиком Британии оказался выходец из России
Фото: Zuma/TACCZuma/TACC

Издание подчеркивает, что это эквивалентно более чем 1,3 миллиона фунтов стерлингов налогов в день или 55 639 фунтов стерлингов в час.

Герко - выпускник МГУ, в 2015 году он основал трейдинговую компанию XTX Markets в Великобритании и в 2016-м получил британский паспорт. Times утверждает, что недавно он отказался от российского гражданства.

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В декабре 2022-го Bloomberg оценило его состояние в шесть миллиардов долларов.

В свой список налогоплательщиков Times включила сотню человек, заплативших более десяти миллионов фунтов налогов за год каждый.

Второе место в списке заняла основательница международной букмекерской конторы Bet365 Дениз Коутс и ее семья (460,2 миллиона фунтов стерлингов), а третье досталось глава производителя спорттоваров Pentland Group Стивену Рубину (392,3 миллиона фунтов).

Также в ежегодный рейтинг издания впервые попал певец Стинг.

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