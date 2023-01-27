Самым крупным налогоплательщиком Британии оказался выходец из России

Уроженец Москвы, миллиардер Александр Герко возглавил список крупнейших налогоплательщиков Британии, составленный Sunday Times. По данным издания, за год бизнесмен внес в британский бюджет 487 млн фунтов стерлингов (примерно 602,8 миллиона долларов).

Фото: Zuma/TACC Zuma/TACC

Издание подчеркивает, что это эквивалентно более чем 1,3 миллиона фунтов стерлингов налогов в день или 55 639 фунтов стерлингов в час.

Герко - выпускник МГУ, в 2015 году он основал трейдинговую компанию XTX Markets в Великобритании и в 2016-м получил британский паспорт. Times утверждает, что недавно он отказался от российского гражданства.

В декабре 2022-го Bloomberg оценило его состояние в шесть миллиардов долларов.

В свой список налогоплательщиков Times включила сотню человек, заплативших более десяти миллионов фунтов налогов за год каждый.

Второе место в списке заняла основательница международной букмекерской конторы Bet365 Дениз Коутс и ее семья (460,2 миллиона фунтов стерлингов), а третье досталось глава производителя спорттоваров Pentland Group Стивену Рубину (392,3 миллиона фунтов).