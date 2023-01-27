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1 час назад

Раскрыты потери H&M от ухода с российского рынка

Мария Иванова

Шведская компания H&M лишилась почти 363 миллионов долларов из-за решения покинуть российский рынок. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на отчет компании.

В H&M заявили, что помимо ухода из РФ, компания столкнулась и с другими трудностями, - глобальным экономическим спадом, разрушением цепочек поставок, дорогой электроэнергией и сильным долларом.

В шведской группе заявили, что ее чистая прибыль за финансовый год, закончившийся 30 ноября, упала на 68 процентов, а убыток в четвертом квартале составил 84 миллиона долларов, уточняет Associated Press.

«Наше решение свернуть бизнес в России, которая была важным и прибыльным рынком, оказало значительное негативное влияние на наши результаты», - подчеркнула президент H&M Хелена Хельмерссон.

Ранее сотрудники аудиторских компаний рассказали «Коммерсанту», что иностранные сети одежды потеряют как минимум 800 миллионов долларов в случае полного ухода из России.

Раскрыты потери зарубежных компаний после ухода из России

По оценке собеседников газеты, с самыми серьезными потерями столкнутся Inditex (Zara, Massimo Dutti, Bershka, Pull & Bear) - примерно в 300 миллионов долларов, а также Uniqlo и Decathlon - по 150–170 миллионов каждая.

По оценке Statista за 2020 год, на бизнес H&M в России приходилось четыре процента от общей выручки компании, у Inditex - 8,5 процента.

Компании,Коммерсант,
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