"Аэрофлот" объявил о возобновлении рейсов в Казахстан

«В столицу Казахстана авиакомпания планирует выполнять до двух ежедневных рейсов, в Алма-Ату – до трех ежедневных рейсов. В Атырау в феврале запланировано два рейса в неделю – по средам и субботам, а с марта добавится еще один рейс – по понедельникам», – рассказали в пресс-службе.