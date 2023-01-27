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1 час назад

"Аэрофлот" объявил о возобновлении рейсов в Казахстан

Елена Прошина

С 1 февраля авиакомпания «Аэрофлот» возобновит регулярные рейсы в Казахстан, а именно в города Астана, Алма-Аты и Атырау. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Аэрофлот" объявил о возобновлении рейсов в Казахстан
Фото: ТАССТАСС

«В столицу Казахстана авиакомпания планирует выполнять до двух ежедневных рейсов, в Алма-Ату – до трех ежедневных рейсов. В Атырау в феврале запланировано два рейса в неделю – по средам и субботам, а с марта добавится еще один рейс – по понедельникам», – рассказали в пресс-службе.

Там также уточнили, что до февраля в Казахстана из Москвы будут летать самолеты авиакомпании «Россия».

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Ранее появилась информация, что аэропорты и авиакомпании Турции не получали указаний по недопуску рейсов из России.

Компании,Авиакомпания Россия,Аэрофлот,
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