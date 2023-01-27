Глава «НОВАТЭКа» купил кинотеатр «Ударник» в центре Москвы

Миллиардер Леонид Михельсон передал его своей дочери Виктории.
Об этом пишет Forbes со ссылкой на данные ЕГРН от 21 октября прошлого года, согласно которым принадлежавший городу объект перешёл во владение обществу с ограниченной ответственностью «ГЭС-2».
Руководителем «Ударника» стала Светлана Максимченко, занимавшая пост директора департамента кинематографии Минкульта и возглавлявшая сеть кинотеатров «Москино». Она рассказала «Ведомостям», что кинотеатр отреставрируют и сделают площадкой «не только для кинопремьер, но и для фестивалей, церемоний кинопремий, показов с живой музыкой».По оценке топ-менеджера, реставрация проходит стадию проектирования, разрешение на строительство рассчитывают получить к концу года.
Кадастровая стоимость «Ударника» составляет 904 миллиона рублей.