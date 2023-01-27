Глава «НОВАТЭКа» купил кинотеатр «Ударник» в центре Москвы

Об этом пишет Forbes со ссылкой на данные ЕГРН от 21 октября прошлого года, согласно которым принадлежавший городу объект перешёл во владение обществу с ограниченной ответственностью «ГЭС-2».

Руководителем «Ударника» стала Светлана Максимченко, занимавшая пост директора департамента кинематографии Минкульта и возглавлявшая сеть кинотеатров «Москино». Она рассказала «Ведомостям», что кинотеатр отреставрируют и сделают площадкой «не только для кинопремьер, но и для фестивалей, церемоний кинопремий, показов с живой музыкой».По оценке топ-менеджера, реставрация проходит стадию проектирования, разрешение на строительство рассчитывают получить к концу года.