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1 час назад

Глава «НОВАТЭКа» купил кинотеатр «Ударник» в центре Москвы

Говорит Москва

Миллиардер Леонид Михельсон передал его своей дочери Виктории.

Глава «НОВАТЭКа» купил кинотеатр «Ударник» в центре Москвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом пишет Forbes со ссылкой на данные ЕГРН от 21 октября прошлого года, согласно которым принадлежавший городу объект перешёл во владение обществу с ограниченной ответственностью «ГЭС-2».

Руководителем «Ударника» стала Светлана Максимченко, занимавшая пост директора департамента кинематографии Минкульта и возглавлявшая сеть кинотеатров «Москино». Она рассказала «Ведомостям», что кинотеатр отреставрируют и сделают площадкой «не только для кинопремьер, но и для фестивалей, церемоний кинопремий, показов с живой музыкой».По оценке топ-менеджера, реставрация проходит стадию проектирования, разрешение на строительство рассчитывают получить к концу года.

Кадастровая стоимость «Ударника» составляет 904 миллиона рублей.

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