Стали известны сроки открытия ресторанов Rostic’s в Москве

Первый ресторан сети Rostic’s, бывший KFC, откроется в Москве в течение двух недель. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Фото: ТАСС ТАСС

Отмечается, что первый Rostic’s откроется на станции метро «Маяковская». По срокам он должен заработать через неделю-полторы. Остальные же откроют свои двери через пару дней после него.

На данный момент в ресторанах уже изменили логотип с полковника Сандерса на большую букву R. Столы же теперь украшают петухи и следы от их лапок. Меню и стандарты обучения в точках останутся прежними.