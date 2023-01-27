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40 минут назад

Стали известны сроки открытия ресторанов Rostic’s в Москве

Елена Прошина

Первый ресторан сети Rostic’s, бывший KFC, откроется в Москве в течение двух недель. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Стали известны сроки открытия ресторанов Rostic’s в Москве
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что первый Rostic’s откроется на станции метро «Маяковская». По срокам он должен заработать через неделю-полторы. Остальные же откроют свои двери через пару дней после него.

На данный момент в ресторанах уже изменили логотип с полковника Сандерса на большую букву R. Столы же теперь украшают петухи и следы от их лапок. Меню и стандарты обучения в точках останутся прежними.

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Также известно, что ставка сотрудников в ресторанах составит 205 рублей с возможностью повышения до 245 рублей. Кроме того предусмотрены премии за приглашение друга. Работники будут ответственны только за кассы и плиту. При этом основным критерием набора персонала является военный билет. Без него в штат будут устраивать только неофициально.

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