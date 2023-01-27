Стали известны сроки открытия ресторанов Rostic’s в Москве

Первый ресторан сети Rostic’s, бывший KFC, откроется в Москве в течение двух недель. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что первый Rostic’s откроется на станции метро «Маяковская». По срокам он должен заработать через неделю-полторы. Остальные же откроют свои двери через пару дней после него.
На данный момент в ресторанах уже изменили логотип с полковника Сандерса на большую букву R. Столы же теперь украшают петухи и следы от их лапок. Меню и стандарты обучения в точках останутся прежними.
Также известно, что ставка сотрудников в ресторанах составит 205 рублей с возможностью повышения до 245 рублей. Кроме того предусмотрены премии за приглашение друга. Работники будут ответственны только за кассы и плиту. При этом основным критерием набора персонала является военный билет. Без него в штат будут устраивать только неофициально.