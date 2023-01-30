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2 часа назад

СМИ сообщили о планах «Ростелекома» купить «МегаФон»

Мария Иванова

«Ростелеком» проявил интерес к покупке сотового оператора «МегаФон» у USM Group. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на собеседника, близкого к правительству, и трех участников рынка.

«Ростелеком» хочет выкупить «Мегафон»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По их словам, возможность покупки «МегаФона» рассматривают еще несколько инвесторов, в том числе непрофильных.

Близкий к USM источник газеты заявил, что у «МегаФона» хорошие результаты, поэтому предложения о его покупке периодически поступают.

В Федеральной антимонопольной службе «Коммерсанту» заявили, что «Ростелеком» не подавал заявку на покупку оператора, а в «Ростелекоме», «МегаФоне» и USM отказались от комментариев.

Газета отмечает, что за последние месяцы «МегаФон» купил у USM несколько компаний, связанных с телекоммуникациями: разработчика платформ на базе искусственного интеллекта oneFactor, разработчика ПО Nexign и компанию «Инплат», обрабатывающую платежи для «ВКонтакте», «Одноклассников» и других сервисов.

Один из источников издания допустил, что речь идет о реструктуризации активов в преддверии продажи «МегаФона».

Леонид Делицын из «Финама» считает, что продажа «МегаФона» может продолжить «перераспределение ключевых технологических активов в пользу государства».

Делицын отметил, что «Ростелеком» владеет ста процентами акций Tele2. Эксперт подчеркнул, что переход сотовых операторов под контроль государства способен решить проблемы с доступом к оборудованию, возникшие из-за санкций, но в то же время грозит снижением конкуренции и в перспективе ростом цен.

В ноябре 2022 года холдинг VEON, базирующийся в Нидерландах, объявил о начале продажи «Вымпелкома».

Позже стало известно, что VEON договорился продать «Вымпелком» российскому топ-менеджменту во главе с генеральным директором Александром Торбаховым за 130 миллиардов рублей.

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