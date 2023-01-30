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2 часа назад

Стало известно о новой схеме обмана на Wildberries

Лера Букина

Злоумышленники начали обманывать предпринимателей, которые продают товары на площадке Wildberries. Об этом сообщают «Известия».

Стало известно о новой схеме обмана на Wildberries
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Аферист связывается с продавцом, представляясь аналитиком. После этого потенциальная жертва получает предложение по увеличению продаж. Затем предприниматель дает данные, позволяющие мошеннику зайти в его личный кабинет. Однако после их получения злоумышленник выкупает товары продавца по предельно низкой стоимости. В итоге бизнесмен лишается денежных средств и продукции.

Газета поговорила с одним из тех, кто столкнулся с данной мошеннической схемой. По словам собеседника, мошенница, которая представилась специалистом, предоставляющим услуги по аналитике, показала свой диплом. После этого мужчина доверил ей тестовую оптимизацию карточки товара. Это потребовало доступ к личному кабинету.

«А потом я увидел, что 250 кофт были выкуплены по цене 100 рублей за штуку. Хорошо, что весь ассортимент — 500 штук — мошенники взять не смогли», — заявил бизнесмен.

Wildberries рекомендует ограничивать доступ к аккаунту.

Издание решило обратиться в другие маркетплейсы для получения комментариев по данному вопросу. В частности, в пресс-службе Ozon заявили, что предприниматель может предоставлять доступ к личному кабинету неограниченному числу сотрудников компании и для каждого определять роль. Так, они могут сами управлять доступом к сведениям о магазине.

По словам представителя другого маркетплейса, контроль за тем, кто и с каким объемом прав имеет доступ к его аккаунту, является обязанностью самого предпринимателя. В случае кражи необходимо обращаться в правоохранительные органы, указал он.

Ранее аналитик по информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики Артур Янбулатов в беседе с «Лентой.ру» рассказал, как обезопасить себя от опасного шопинга в «киберпонедельник». В частности, он советовал отказаться от покупок при переходе по рекламному баннеру на сайтах.

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