Philips уволит 6 тысяч сотрудников

Нидерландская компания Philips в понедельник объявила о сокращении 6 тыс. сотрудников на фоне убытков из-за отзыва крупной партии неисправных аппаратов искусственной вентиляции легких. Об этом сообщило агентство Reuters.

Компания назвала главной причиной увольнений "повышение рентабельности". В прошлом году Philips понесла огромные убытки из-за выплаты штрафов, связанных с отзывом в июне 2021 года партии неисправных дыхательных аппаратов для лечения апноэ сна. В результате этого к настоящему времени ее рыночная стоимость упала на 70%.

Осенью прошлого года Philips объявила об увольнении 4 тыс. сотрудников из-за финансовых потерь в третьем квартале 2022 года, которые составили €1,3 млрд.