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3 часа назад

Philips уволит 6 тыс. сотрудников

ТАССиещё 2

Нидерландская компания Philips в понедельник объявила о сокращении 6 тыс. сотрудников на фоне убытков из-за отзыва крупной партии неисправных аппаратов искусственной вентиляции легких. Об этом сообщило агентство Reuters.

Philips уволит 6 тысяч сотрудников
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Компания назвала главной причиной увольнений "повышение рентабельности". В прошлом году Philips понесла огромные убытки из-за выплаты штрафов, связанных с отзывом в июне 2021 года партии неисправных дыхательных аппаратов для лечения апноэ сна. В результате этого к настоящему времени ее рыночная стоимость упала на 70%.

Осенью прошлого года Philips объявила об увольнении 4 тыс. сотрудников из-за финансовых потерь в третьем квартале 2022 года, которые составили €1,3 млрд.

Philips полностью продала бизнес по производству бытовой техники 2 сентября 2021 года, сконцентрировавшись на производстве медицинского оборудования. На данный момент в компании работает примерно 80 тыс. сотрудников почти в 100 странах мира.

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