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3 часа назад

Раскрыты подробности о новой коллекции Zara для России

Лера Букина

Коллекцию одежды в новых магазинах Zara разработают специально для российского рынка. Об этом заявила руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP. Надежда Цветкова, передает ТАСС.

Раскрыты подробности о новой коллекции Zara для России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Она сообщила о привлечении к разработке специалистов из Inditex. Магазин будет абсолютно другим, уточнила собеседница агентства.

Преимуществом такого подхода является то, что фирмой будут учитываться климатические условия страны, отметила руководитель направления аренды.

Она также подчеркнула, что первые торговые точки, вероятно, откроются в скором времени в столице. Стоимость товаров будет схожа с ценами старого бренда, указала специалист. Но магазины будут носить новое название, добавила собеседница.

О прекращении работы в РФ Inditex объявила весной прошлого года. Решение было принято из-за ситуации на Украине. Среди брендов компании - Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho.

Осенью фирме удалось достигнуть предварительного соглашения с ливанской Daher Group о продаже российского бизнеса.

Ранее Цветкова сообщила, что запуск обновленных магазинов Zara ожидается в марте. Она не исключила того, что торговые точки откроются до сентября.

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