Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+6° в 
USD 69.34EUR 75.41
Войти в почту
45 минут назад

Богатейший человек в Азии потерял миллиарды долларов

Lenta.ruиещё 2

Обесценивание акций компаний Adani Group, которая принадлежит самому богатому человеку в Азии, индийскому миллиардеру Гаутаму Адани, за три дня достигло 72 миллиардов долларов, пишет Bloomberg.

Богатейший человек в Азии потерял миллиарды долларов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, стоимость Adani Total Gas сократилась на 20 процентов в ходе торгов 30 января, а Adani Transmission на 15 процентов. Цена акций крупнейшей компании холдинга Adani Enterprises снизилась на два процента, отмечало агентство, однако, на момент написания материала смогла скорректироваться к росту почти на четыре процента.

Акции Adani Group начали падать после публикации инвестиционно-исследовательской группой Hindenburg Research 24 января отчета с критикой положения дел в холдинге. Аналитики нашли признаки сомнительных практик и финансовых махинаций в деятельности компаний Адани. Обрушение стоимости акций привело к потери миллиардером более 20 миллиардов долларов состояния, свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index.

При этом Adani Group в ответ обвинила Hindenburg Research в «мошенничестве с ценными бумагами» и выпустила опровержение выводов аналитиков в специальном докладе на 413 страниц. Однако, аналитики посчитали этот ответ Адани неубедительным. В Hindenburg подчеркнули, что Adani Group проигнорировала все их ключевые утверждения и не дала конкретных ответов на 62 из 88 вопросов, содержащихся в отчете.

До недавнего обвала акции Adani Enterprises неуклонно росли в течение пяти лет, и за этот период прибавили в цене даже больше, чем бумаги американского автогиганта Tesla. Такие результаты привели к тому, что в апреле 2022 года состояние Адани превысило 100 миллиардов долларов, и до обрушения стоимости его группы компаний на этой неделе оно достигало 113 миллиардов долларов.

Компании,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители