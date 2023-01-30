Богатейший человек в Азии потерял миллиарды долларов

Обесценивание акций компаний Adani Group, которая принадлежит самому богатому человеку в Азии, индийскому миллиардеру Гаутаму Адани, за три дня достигло 72 миллиардов долларов, пишет Bloomberg.

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Так, стоимость Adani Total Gas сократилась на 20 процентов в ходе торгов 30 января, а Adani Transmission на 15 процентов. Цена акций крупнейшей компании холдинга Adani Enterprises снизилась на два процента, отмечало агентство, однако, на момент написания материала смогла скорректироваться к росту почти на четыре процента.

Акции Adani Group начали падать после публикации инвестиционно-исследовательской группой Hindenburg Research 24 января отчета с критикой положения дел в холдинге. Аналитики нашли признаки сомнительных практик и финансовых махинаций в деятельности компаний Адани. Обрушение стоимости акций привело к потери миллиардером более 20 миллиардов долларов состояния, свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index.

При этом Adani Group в ответ обвинила Hindenburg Research в «мошенничестве с ценными бумагами» и выпустила опровержение выводов аналитиков в специальном докладе на 413 страниц. Однако, аналитики посчитали этот ответ Адани неубедительным. В Hindenburg подчеркнули, что Adani Group проигнорировала все их ключевые утверждения и не дала конкретных ответов на 62 из 88 вопросов, содержащихся в отчете.