PayPal планирует сократить до 7% штата в ближайшие недели

"За последний год мы добились значительного прогресса в укреплении и реорганизации нашей компании, чтобы справиться со сложной макроэкономической ситуацией, продолжая при этом инвестировать в удовлетворение потребностей наших клиентов. <...> Реагирование на изменения требует от нас принятия трудных решений, которые повлияют на некоторых наших коллег. <...> Мы сократим наш персонал в мире примерно на 2 тыс. штатных сотрудников, что составляет около 7% от общей его численности. Эти сокращения произойдут в ближайшие недели", - говорится в заявлении руководства PayPal.