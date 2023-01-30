В Венгрии увеличилось число компаний с российским участием

В Венгрии с конца февраля 2022 года были зарегистрированы 77 связанных с Россией компании, всего в стране действует 671 компания, связанная с Россией. Об этом пишет венгерский портал Portfolio.

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В настоящее время в Венгрии действует 671 компания, одним из владельцев которой является либо экономический субъект, связанный с Россией, либо гражданин России. Согласно данным о выручке за 2021 год, прибыль 24 компаний превысила 500 млн форинтов ($1,4 млн).

Отмечается, что в 2023 году к 27 января было зарегистрировано всего три компании, связанных с Россией.