Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+6° в 
USD 69.34EUR 75.41
Войти в почту
44 минуты назад

В Венгрии увеличилось число компаний с российским участием

Газета.Ru

В Венгрии с конца февраля 2022 года были зарегистрированы 77 связанных с Россией компании, всего в стране действует 671 компания, связанная с Россией. Об этом пишет венгерский портал Portfolio.

В Венгрии увеличилось число компаний с российским участием
Фото: Газета.ruГазета.ru

В настоящее время в Венгрии действует 671 компания, одним из владельцев которой является либо экономический субъект, связанный с Россией, либо гражданин России. Согласно данным о выручке за 2021 год, прибыль 24 компаний превысила 500 млн форинтов ($1,4 млн).

Отмечается, что в 2023 году к 27 января было зарегистрировано всего три компании, связанных с Россией.

Ранее газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники среди европейских дипломатов, писала, что власти Венгрии требуют исключения нескольких руководителей российских компаний из санкционного списка Евросоюза. По данным газеты, в ходе обсуждений премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с предложением смягчить санкционные ограничения в отношении России, включая эмбарго на импорт нефти.

Компании,Виктор Орбан,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители