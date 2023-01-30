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2 часа назад

Olympus продолжит вести медицинский бизнес в России

ТАСС

Компания "Олимпас Москва" (дочернее предприятие японской корпорации Olympus в РФ) продолжит вести медицинский бизнес на территории России, несмотря на новые санкции Японии в отношении РФ. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе российского представительства Olympus.

Японская компания останется в России несмотря на санкции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Компания Olympus получила официальное подтверждение от штаб-квартиры, что новый пакет санкций не повлияет на дальнейшее ведение медицинского бизнеса российского подразделения Olympus на территории РФ. Olympus продолжает нести ответственность как глобальная компания в области медицинских технологий, обеспечивая гражданское общество крайне необходимым медицинским оборудованием и не подвергая риску здоровье людей", - говорится в сообщении.

Компания осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с законодательством РФ и делает все возможное для продолжения поставок медицинского оборудования, расходных материалов и запасных частей в Россию, подчеркнули в Olympus.

Правительство Японии 27 января в рамках нового пакета санкций в отношении России из-за ситуации вокруг Украины запретило экспорт в РФ радиоактивных материалов, вакцин и медицинских изделий, а также роботов.

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