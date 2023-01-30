"Лента" сделает круглосуточной доставку из всей сети магазинов

Ретейлер "Лента" планирует сделать круглосуточной работу сервиса доставки - "Лента онлайн" для всей сети магазинов в 2023 году, пока круглосуточные заказы доступны из 40 гипер- и супермаркетов в 11 городах. Об этом говорится в сообщении компании.

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"Сервис "Лента онлайн" начал доставлять заказы круглосуточно: на сегодняшний день к круглосуточной доставке подключено 40 гипермаркетов и супермаркетов "Ленты" в 11 городах, и мы не собираемся останавливаться на достигнутом и планируем масштабировать сервис по всей России", - говорится в сообщении.

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В пресс-службе компании ТАСС уточнили, что подключить остальные магазины сети планируется до конца 2023 года.

В Х5 Group собственная экспресс-доставка (из сетей "Пятерочка", "Перекресток") работает до 21 часа, у "Впрок Перекресток" - с 6 утра до 2 ночи, в "Магните" - с 9 до 21 часа, сервис "Сбермаркет" доставляет с раннего утра и до поздней ночи в зависимости от региона.

У "Вкусвилла" к круглосуточной доставке подключены около 80% дарксторов по всей стране, при этом в столице 90% зоны доставки является круглосуточной, в Московской области - около 50%, в других регионах РФ - порядка 45%, сообщили ТАСС в пресс-службе компании. В "Утконосе", который является частью бизнеса "Ленты" и работает в Москве и области, также круглосуточная доставка возможна и зависит от зоны заказа.

В опубликованной в понедельник отчетности ретейлера "Лента" сообщалось, что онлайн-продажи компании в 2022 году выросли по сравнению с 2021 годом на 108,9%, до 40,4 млрд руб. Там добавляется, что ретейлер продолжает процесс объединения операционных моделей "Ленты онлайн" и "Утконоса" и планирует расширять онлайн-предложение для покупателей.

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