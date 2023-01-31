Сбер признали лучшим работодателем России

«Сбер — огромный организм, он оказывает влияние на миллионы людей, ассоциируясь с технологическим прогрессом и новыми сервисами, он стремится улучшать качество жизни во многих сферах. Все члены команды выполняют свою работу каждый на своем месте. Настройка команды — это увлекательная задача, мы работаем над ней ежедневно», — отметила старший вице-президент, руководитель HR Сбербанка Наталья Дудина.