Определена самая востребованная IT-специальность в России

Аналитики «Зарплаты.ру» назвали самых востребованных айтишников в России — ими оказались специалисты по информационной безопасности. Таких работников ищут 54 процента опрошенных менеджеров, свидетельствуют результаты исследования сервиса (есть в распоряжении «Ленты.ру).

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Почти такая же потребность наблюдается в системных аналитиках — о ней заявили 53 процента менеджеров. Самыми редкими IT-специалистами руководители назвали тех же специалистов по кибербезопасности (15 процентов), DevOps-инженеров (16 процентов), старших разработчиков (14 процентов) и специалистов по Data Science. Что касается языков программирования, на которых работают айтишники, самыми популярными являются Java (60 процентов), JavaScript (47 процентов) и C++ (36 процентов).

Большинство компаний (78 процентов) рассказали, что предлагают IT-специалистам гибридный формат работы — частично в офисе, частично на удаленке. Еще 12 процентов ищут исключительно удаленных работников, а 10 процентов предлагают чисто офисный формат работы. Кроме того, 73 процента респондентов сообщили о планах в 2023 году повысить зарплатное предложение для программистов и тестировщиков.