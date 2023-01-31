Медиахолдинг Rambler&Co вошел в топ-5 лучших работодателей России

Rambler&Co занял 5 место в списке лучших работодателей России среди крупных компаний (от 1001 до 5000 сотрудников). Медиахолдинг усилил позицию в рейтинге, поднявшись на одну строчку вверх, по сравнению с 2021. В 2022 Rambler&Co также занял 4 место в категории «Медиа» по опросу кандидатов на hh.ru и попал в субрейтинг «Самые популярные у соискателей», расположившись на 23 строке. При его составлении списка учитывается уровень развития HR-процессов и практик, оценка штатных работников каждой компании, а также востребованность среди соискателей.