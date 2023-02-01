Российские бренды расширили присутствие на рынке спорттоваров

Отечественные бренды спортивной экипировки, тренажёров, одежды и обуви нарастили своё присутствие на рынке. Они расширяют сотрудничество с азиатскими производителями для выпуска большего объёма товаров, пишет «Российская газета» со ссылкой на председателя президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игоря Караваева.

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В частности, на Ozon появилось больше товаров российских марок Zasport, Forward, PROfit, Bona Fide, Versta, EMDI, Demix и Termit. Также там появились популярные в Азии бренды Li-ning, 361, Erke и Xtep. Чаще всего на маркетплейсе покупают товары для фитнеса, плавания, сайклинга, футбола, хоккея и единоборств, уточнил в беседе с изданием представитель Ozon.

В «Спортмастере» изданию рассказали, что почти все товары для туризма в ассортименте — российского производства. В магазинах много спортинвентаря отечественных брендов, включая тренажёры, гантели, велосипеды, лыжи и коньки. В каждой категории также представлены собственные торговые марки (СТМ) ритейлера.