Hitachi Energy завершила продажу бизнеса в России

Японская компания Hitachi Energy завершила продажу своего российского бизнеса местному менеджменту, говорится в пресс-релизе компании.
"Несмотря на многие десятилетия работы в России и принимая во внимание текущие условия, Hitachi Energy приняла решение об уходе с рынка. Продажа бизнеса местному менеджменту является наилучшим решением для сотрудников и клиентов в РФ. Ключевые разрешения были получены, и компания обеспечит плавную передачу бизнеса для учета интереса всех сторон в соответствии нормативными требованиями и международными санкциями", - отмечается в сообщении.
Уточняется, что предприятие продолжит деятельность с опытным персоналом, который долгое время работает в электросетевой отрасли. Деловые отношения между Hitachi Energy и новой компанией будут осуществляться на принципе независимых юридических лиц.