Hitachi Energy завершила продажу бизнеса в России

"Несмотря на многие десятилетия работы в России и принимая во внимание текущие условия, Hitachi Energy приняла решение об уходе с рынка. Продажа бизнеса местному менеджменту является наилучшим решением для сотрудников и клиентов в РФ. Ключевые разрешения были получены, и компания обеспечит плавную передачу бизнеса для учета интереса всех сторон в соответствии нормативными требованиями и международными санкциями", - отмечается в сообщении.