Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+8° в 
USD 69.59EUR 75.78
Войти в почту
1 час назад

Hitachi Energy завершила продажу бизнеса в России местному менеджменту

ТАСС

Японская компания Hitachi Energy завершила продажу своего российского бизнеса местному менеджменту, говорится в пресс-релизе компании.

Hitachi Energy завершила продажу бизнеса в России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Несмотря на многие десятилетия работы в России и принимая во внимание текущие условия, Hitachi Energy приняла решение об уходе с рынка. Продажа бизнеса местному менеджменту является наилучшим решением для сотрудников и клиентов в РФ. Ключевые разрешения были получены, и компания обеспечит плавную передачу бизнеса для учета интереса всех сторон в соответствии нормативными требованиями и международными санкциями", - отмечается в сообщении.

Уточняется, что предприятие продолжит деятельность с опытным персоналом, который долгое время работает в электросетевой отрасли. Деловые отношения между Hitachi Energy и новой компанией будут осуществляться на принципе независимых юридических лиц.

Компании,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители