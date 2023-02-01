Банкрот Celsius вернул клиентам часть средств

Investing.com — После новых разоблачений неправомерных действий Celsius Network и его руководства, обанкротившийся криптокредитор заявил, что некоторые клиенты смогут вывести активы.

Согласно документам, поданным в суд по делам о банкротстве 31 января, пользователи программы хранения криптоактивов под названием Custody смогут забрать около 94% своих средств. Решение о выплате оставшихся 6% будет принято судом позднее.

В начале июня прошлого года крупный криптокредитор Celsius, имевший 1,7 млн клиентов, сообщил, что столкнулся с трудностями из-за «экстремальных рыночных условий» и остановил операции. Компания начала проводить реструктуризацию бизнеса, пригласив сторонних консультантов и юристов, а в начале июля подала заявление о банкротстве, пишет РБК.