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1 час назад

В РФ рассказали о нежелании Китая работать с подсанкционными банками

Мария Иванова

Вице-президент Росбанка Александр Рахманин заявил, что банки из дружественных Китая и Турции не хотят работать с попавшими под санкции российскими банками. Об этом сообщает РБК.

В РФ рассказали о нежелании Китая работать с подсанкционными банками
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

О проблемах с переводами и корсчетами Рахманин рассказал на конференции «Коммерсанта», посвященной российскому финансовому рынку.

«У российского бизнеса, <…> сложилось немножечко ошибочное впечатление, что, грубо говоря, китайская банковская система и китайский корпоративный сектор будет стоять чуть ли не в очереди за тем, как бы помочь россиянам», - отметил он.

В реальности, по словам Рахманина, китайские и турецкие банки соблюдают санкции.

Вице-президент Росбанка подчеркнул, что китайская банковская система все еще зависит от SWIFT, особенно в случае с использованием юаней в трансграничных платежах.

В частности, Bank of China работает с компаниями, попавшими в санкционный список США, но лишь пока те могут использовать SWIFT.

«Такой на самом деле парадокс - вся инфраструктура платежная заточена под SWIFT, они честно признались», - объяснил он.

Рахманин добавил, что крупные китайские банки ICBC и China Construction Bank не принимают платежи подсанкционных компаний из РФ.

Кроме того, турецкие банки не открывают корреспондентские счета в лирах банкам под санкциями. В итоге работать с Турцией могут только банки «второго эшелона», в основном не входящие в перечень системно значимых.

В сентябре 2022 года турецкие банки İş Bankası, DenizBank, Ziraat Bank, Vakifbank и Halkbank перестали принимать карты российской платежной системы «Мир».

Перед этим Минфин США предупредил банки третьих стран о санкциях за сотрудничество с российской Национальной системой платежных карт (НСПК).

Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Анкара ищет альтернативы для российских туристов.

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