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3 часа назад

В Wildberries опровергли необходимость оплаты возврата бракованного товара

Илья Родин

Покупателям не следует оплачивать возврат бракованных товаров на Wildberries. Обратную транспортировку изделий компенсирует продавец, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ретейлера.

В Wildberries опровергли необходимость оплаты возврата бракованного товара
Фото: 

Отмечается, что ранее в интернете появились сообщения о списании денег за ошибочно доставленный или бракованный товар из-за изменений в правилах работы маркетплейса.

Стало известно о новой схеме обмана на Wildberries

«Информация Telegram-каналов о том, что покупатели Wildberries вынуждены оплачивать стоимость доставки бракованных товаров не соответствует действительности», - пояснили в пресс-службе.

На онлайн-площадке уточнили, что при обнаружении производственного брака покупателю необходимо создать заявку на проверку товара. Продавец обрабатывает ее и, в случае подтверждения брака, компенсирует обратную транспортировку товара.

Ранее сообщалось, что Роскачество изучило мобильные приложения маркетплейсов. В топ-3 по итогам тестирования вошли продукты Ozon, «Яндекс.Маркет» и Wildberries.

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